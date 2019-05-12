На Шри-Ланке прошли первые мессы после пасхальных терактов

Прихожанам не позволяется проносить с собой церковь сумки, они также обязаны предъявлять на входе удостоверения личности.

Первые воскресные мессы после серии резонансных взрывов, унесших жизни порядка 250 человек, прошли в воскресенье в католических церквях Шри-Ланки, сообщает РИА Новости.

Первым открывшимся после трагедии католическим храмом на Шри-Ланке стала церковь Святого Себастьяна в городе Негомбо - на службе, которая прошла в четверг, 9 мая, присутствовали сотни человек. В воскресенье мессы проходили во всех районах страны в присутствии и сотрудников служб безопасности.

Согласно новым правилам, прихожанам не позволяется проносить с собой церковь сумки, они также обязаны предъявлять на входе удостоверения личности. Ожидается, что в ближайшее время при храмах будут сформированы специальные комитеты, члены которых должны будут следить за безопасностью и выявлять подозрительных лиц.

21 апреля в различных частях Шри-Ланки прогремела серия из восьми взрывов, унесших, по данным минздрава, жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Согласно последней информации ланкийских властей, среди погибших - 42 иностранца, россиян среди них нет.

По информации правительства Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов ИГ*. Как сообщил ранее действующий начальник полиции республики Чандана Викрамаратне, на сегодняшний день все предполагаемые организаторы и исполнители "пасхальных" взрывов задержаны либо уничтожены.

*Запрещенная в Казахстане террористическая группировка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!