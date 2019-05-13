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Израильский министр культуры отказалась от "Евровидения"

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Фото : tvzvezda.ru13 мая 2019, 06:31

Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев заявила, что она отказалась идти на музыкальный конкурс "Евровидение", который проходит в Тель-Авиве, передает Lenta.ru.

По словам Регев, она получила приглашение на мероприятие, но решила на него не идти. Причину отказа министр не назвала.

Отмечается, что изначально Регев не числилась в списке приглашенных на "Евровидение" министров. Позже ее все же включили в него по просьбе Министерства культуры Израиля.

В прошлом году Регев настаивала на проведении "Евровидения" в Иерусалиме и угрожала, что в противном случае конкурса в стране вообще не будет. Европейский вещательный союз (ЕВС), выступил против этого предложения, пояснив, что для конкурса нужна площадка, которая не спровоцирует конфликтов или протестов.

"Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.


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