Доллар немного подешевел на торгах после праздников
В обменниках доллар покупают/продают по 379,3-380,7 тенге.
Фото : rock-cafe.info13 мая 2019, 11:23
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,25 тенге за доллар (-1,28 тенге), объем торгов – 56 400 тыс. USD (-1 300 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,2471 тенге за юань (-0,8459 тенге), объем торгов – 7 00 тыс. юаней (+450 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 379,3-380,7 тенге, евро - 426-428 тенге, рос.рубля - 5,81-5,86 тенге.
В торгах приняли участие 17 членов KASE.
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