Объем денежных переводов из Казахстана сократился

Больше всего переводов было отправлено в Россию.

Количество переводов из Казахстана за год сократилось на 3%, однако объем отправленных средств увеличился сразу на 6%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Info finprom.





- Объем международных денежных переводов, отправленных населением из РК за рубеж через СДП, за первый квартал 2019 года составил 120,7 млрд тг — на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество транзакций за январь–март 2019 года, наоборот, сократилось на 3,2%, до 540,6 тысячи, что увеличило средний чек одного перевода на 10%, до 223,2 тыс тг, - говорится в сообщении.

Больше всего переводов было отправлено в Российскую Федерацию — 46,4 млрд тг, что, впрочем, на 7,3% меньше, чем в прошлом году. Доля России за год сократилась с 44,1% до 38,4%. Средний чек одного перевода в РФ вырос с 188,4 тыс до 204,3 тыс тг.

Второе и третье места занимают Турция (18,3 млрд тг, +42,1% за год) и Узбекистан (16,6 млрд тг, +34,1% за год).

Самый большой средний чек показали переводы из РК в Китай — 966,2 тыс тг; в Турцию — 445,2 тыс тг; в Грузию — 275 тыс тг.

Более половины отправленных денег было переведено в страны ЕАЭС: 52,4%, или 63,2 млрд тг.

Среди иностранных валют преобладают переводы в долларах США (64,3%), в рублях (28,8%) и в евро (1,5%). В тенге было переведено 5,5% всех отправленных денег.

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