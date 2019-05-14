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Курс доллара составил 379,55 тенге на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 379,7-381,5 тенге.

Фото : zakon.kz14 мая 2019, 11:26

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,55 тенге за доллар (+0,12 тенге), объем торгов – 43 213 тыс. USD (-13 187 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8150 тенге за рубль, объем торгов – 10 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,0714 тенге за юань (-0,1757 тенге), объем торгов – 2 450 тыс. юаней (+1 750 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара - 379,7-381,5 тенге, евро - 426,5-428,5 тенге, рос.рубля - 5,8-5,85 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов KASE.


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