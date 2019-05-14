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Погоню за пьяным водителем сняли на видео в Талдыкоргане

В отношении нарушителя составили четыре адмпротокола.

Фото : zakon.kz14 мая 2019, 15:11

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена погоня полицейских авто за автомобилем, передает Zakon.kz.

В региональной полиции сообщили, что погоня произошла с ночь на 12 мая в Талдыкоргане. Полицейские преследовали Mercedes-Benz.

- Водителем, управлявшим автомашиной в алкогольном опьянении, оказался 35-летний местный житель, который был задержан и привлечен к ответственности. В отношении нарушителя составлены административные протоколы согласно ст.608 (Управление в нетрезвом состоянии), 612 (Управление без документов), 613 (Невыполнение законных требований сотрудников полиции об остановке транспортного средства), 599 (Проезд перекрестка за запрещающий сигнал светофора) и 596 (Выезд на встречную полосу движения) КоАП РК. Автомашина изъята и помещена на штрафную стоянку. Отмечаем также, что в ходе преследования никто из пешеходов либо других участников движения не пострадал, - пояснили в полиции.

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Как парни в форме рискуют собственной жизнью ради безопасности нас.

Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec_insta) 12 Май 2019 в 10:44 PDT


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