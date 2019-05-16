Курс доллара составил 378,99 тенге на торгах
Доллар покупают/продают по 378,9-380,3 тенге.
Фото : 1zoom.ru16 мая 2019, 11:25
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,99 тенге за доллар (-0,66 тенге), объем торгов – 56,56 млн долларов (+17 803 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,8592 тенге за юань (-0,1397 тенге), объем торгов – 980 тыс. юаней (+80 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара - 378,9-380,3 тенге, евро - 424,7-426,7 тенге, рос.рубля - 5,82-5,92 тенге.
В торгах принял участие 21 член KASE.
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