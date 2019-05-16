В МВФ надеются на помощь Назарбаева для урегулировании отношений США с Китаем

Нужно ускоряться, но медленно - Лагард.

Влиятельность Нурсултана Назарбаева может помочь в урегулировании напряженности отношений между США и Китаем. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума сказала директор-распорядитель международного валютного фонда Кристиан Лагард, передает корреспондент Zakon.kz.

- Нужно ускоряться, но медленно. И как знаменитый казахстанский поэт Абай сказал, идя медленно, ступай уверенно. Поэтому сегодня я хочу позаимствовать эту идею: ускоряться, но медленно. К сожалению, когда я смотрю на мировой рост, гораздо больше люди двигаются медленно, чем ускоряются. И господин Назарбаев, вы уже привели цитату нашего прогноза роста. К сожалению, в 2019 году мы видим, что 70% глобального ВВП замедляется. Я не говорю о том, что сейчас имеет место рецессия, но однозначно идет замедление по сравнению с прошлым годом. Надеемся, что никаких дополнительных рисков росту не будет таких как, международные напряжения, которые имеют место в огромном количестве между крупнейшими игроками в мире. В частности, между США и Китаем. И хотя мы ожидаем в ближайшие 6 месяцев снижение глобальной напряженности, мы надеемся, что те напряжения, которые существуют в настоящий момент, будут ослаблены по определенным причинам и ваше посредничество, возможно, господин президент, в этом поможет, - сказала Лагард, обращаясь к Нурсултану Назарбаеву.

Она добавила, что в Центральноазиатском регионе есть определенная роль, которая может сыграть, отметив, что в будущем темпы роста могут вырасти.

- Такой потенциал роста, в конечном итоге, гораздо больше позволит вам прийти к стандартам других развивающихся стран Европы и Азии. Вызов и так понятен, мы должны вывести рост на более высокий устойчивый уровень. Но мы должны идти к этой роли осмотрительно, но уверенно. В этой связи, мы считаем, что очень хорошая нужна внутренняя политика. Необходимо увеличивать экономическую диверсификацию и более активно способствовать международному сотрудничеству. Но что еще более важно, нужен инклюзивный и устойчивый рост, который позволит повысить перспективы для женщин, молодежи, для малоимущих, - отметила Лагард.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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