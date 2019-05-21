Мухамедиулы не стал раскрывать подробности концертной программы Ержана Максима

Пока еще, по словам министра, не все контракты подписаны.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах правительства прокомментировал подготовку к предстоящему сольному концерту Ержана Максима в городе Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, вопрос касался того, будет ли выступать на концерте Димаш Кудайберген.

- Сейчас я не хотел бы опережать, когда мы все контракты подпишем, тогда сможем смело сказать. Но вы сами видели, здесь секретов нет, когда мы попросили Валерия Меладзе, он с удовольствием откликнулся. И мы хотели бы, чтобы таких акций, поддерживающих молодые таланты, было бы больше, - подчеркнул глава ведомства.

Мухамедиулы напомнил, что концерт состоится в концертном зале "Казахстан" 28 июня 2019 года в 19.00.

- С удовольствием всех приглашаем, - добавил он.

Ранее сообщалось, что концертная программа держится в секрете.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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