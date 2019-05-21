Мухамедиулы не стал раскрывать подробности концертной программы Ержана Максима
Пока еще, по словам министра, не все контракты подписаны.
Фото : Экспресс К21 мая 2019, 10:48
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в кулуарах правительства прокомментировал подготовку к предстоящему сольному концерту Ержана Максима в городе Нур-Султан, передает корреспондент Zakon.kz.
В частности, вопрос касался того, будет ли выступать на концерте Димаш Кудайберген.
- Сейчас я не хотел бы опережать, когда мы все контракты подпишем, тогда сможем смело сказать. Но вы сами видели, здесь секретов нет, когда мы попросили Валерия Меладзе, он с удовольствием откликнулся. И мы хотели бы, чтобы таких акций, поддерживающих молодые таланты, было бы больше, - подчеркнул глава ведомства.
Мухамедиулы напомнил, что концерт состоится в концертном зале "Казахстан" 28 июня 2019 года в 19.00.
- С удовольствием всех приглашаем, - добавил он.
Ранее сообщалось, что концертная программа держится в секрете.
Оксана Скибан, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4970342-ca6d2f7c829a3f59b4618d4746170224
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...