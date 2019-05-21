В Нур-Султане задержали серийного автовора

Молодой житель столицы ранее был судим за тяжкие преступления и снова занялся преступностью.

Сотрудники криминальной полиции Нур-Султана с помощью камер видеонаблюдения задержали серийного автовора, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

Операторы видеонаблюдения Центра оперативного управления ДП Нур-Султана зафиксировали кражи из автомашин. Разбивая стекла в авто, подозреваемый похищал из салона деньги и банковские карты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении ряда краж задержан 25-летний житель города. Задержанный, который был ранее судим за тяжкие преступления, дал признательные показания в совершении трех краж из салонов автомашин, вещественные доказательства частично изъяты.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП столицы. Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Проверяется его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данного лица, просят обратиться в Департамент полиции столицы по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-07 либо 102.

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