Renault искорежил Nexia в результате ДТП в Алматы

В результате ДТП пострадали пассажирка и двое детей из Renault, их госпитализировали.

На пр. Рыскулова в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo Nexia и Renault Megane, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал водитель Daewoo, он ехал в восточном направлении и на пересечении с ул. Яблочкова у него стал "троить" автомобиль. Мужчина прижался правее и остановился в крайнем правом ряду. Он открыл дверь чтобы выйти, и увидел как на него на высокой скорости едет Renault Megane. Девушка за рулем автомобиля, увидев стоявшую Daewoo, взяла левее, но параллельно ей ехал другой автомобиль. И чтобы не столкнуться с ним, водитель вывернула правее, протаранив в итоге Daewoo. Та от удара отлетела на обочину.

В результате ДТП пострадали пассажирка и двое детей из Renault, их госпитализировали.

Водитель Renault рассказала, что у нее якобы колесо "пошло на выстрел", она потеряла управление, машина ударилась о бордюр и после этого столкнулась со стоявшей Daewoo.

Как на самом деле произошла авария, предстоит разобраться полицейским.

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