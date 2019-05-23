Токаеву рассказали о подготовке к форуму писателей стран Азии
Он пожелал казахстанским литераторам творческих успехов.
Фото : akorda.kz23 мая 2019, 13:45
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Союза писателей Казахстана Улыкбека Есдаулета, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.
В ходе беседы обсуждались актуальные тенденции в современной отечественной литературе. Президенту была представлена информация о текущей деятельности и планах работы Союза писателей.
- Улыкбек Есдаулет также рассказал о подготовке к Форуму писателей стран Азии, который состоится в этом году в Казахстане. Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важную миссию литературной общественности по укреплению духовного потенциала нации, - говорится в сообщении.
Глава государства дал высокую оценку деятельности Союза писателей и пожелал казахстанским литераторам творческих успехов.
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