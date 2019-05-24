В Нур-Султане орудуют карманники

Полиция разыскивает нескольких подозреваемых.

Сотрудники криминальной полиции столичного ДП разыскивают 30-летних жителей столицы по подозрению в совершении ряда карманных краж, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В часы пик (13:00ч. - 14:00ч., 18:00ч. – 19:00ч.) разыскиваемые выбирали автобусы с большим количеством пассажиров, места досуга населения, где и совершали карманные кражи. Добычей воров становились мобильные телефоны и кошельки.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении данных лиц, просят сообщить в Департамент полиции г. Нур-Султана по адресу: ул. Бейбітшілик, 19 либо сообщить по номерам: 8(7172)71-61-71, 71-62-47, 71-60-10, 102.

Полицейские рекомендуют быть бдительными в общественном транспорте и рекомендуют: самые ценные вещи носить во внутренних карманах одежды. Перед выходом проверять, застегнуты ли они. Не носить ценные вещи в брюках, в сумках и в пакетах. По статистике, оттуда воруют чаще всего. Не хранить все деньги в одном кармане или кошельке.

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