В селе Мангистауской области градом убило домашний скот

Очевидцы выкладывают в сеть кадры, где видны осадки размером с грецкий орех.

Сильнейший град обрушился на село Уштаган в Мангистауской области. Выпавший град повредил растения и убил домашний скот, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Очевидцы выкладывают в сеть кадры, где видны осадки размером с грецкий орех.

По словам людей, за считанные минуты улицы села Уштаган побелели, как зимой.

Как отмечают очевидцы, такого града в селе они не помнят. Выпавшие осадки стали причиной гибели животных, которые в этот момент паслись.

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