В селе Мангистауской области градом убило домашний скот
Очевидцы выкладывают в сеть кадры, где видны осадки размером с грецкий орех.
Фото : ЛАДА.kz25 мая 2019, 11:25
Сильнейший град обрушился на село Уштаган в Мангистауской области. Выпавший град повредил растения и убил домашний скот, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Очевидцы выкладывают в сеть кадры, где видны осадки размером с грецкий орех.
По словам людей, за считанные минуты улицы села Уштаган побелели, как зимой.
Как отмечают очевидцы, такого града в селе они не помнят. Выпавшие осадки стали причиной гибели животных, которые в этот момент паслись.
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