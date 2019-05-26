Признание Мисс Казахстан, победа на Голосе, финал Игры престолов - итоги недели

Итоги недели в культуре и спорте.

Горячая во всех смыслах неделька выдалась в мире культура и спорта. Завершилось сразу несколько эпохальных и весьма обсуждаемых проектов и теперь даже сложно, что же будут обсуждать люди по всему миру. Обо всем по порядку в обзоре Zakon.kz.

В понедельник 20 мая завершился эпохальный сериал "Игра престолов". 8 лет люди во всем мире с нетерпением ждали, чем закончится захватывающая история о борьбе за власть в вымышленном средневековом мире, наполненном коварства и хитросплетений родственных связей.

Сериал оказался действительно глобальным, коснувшись даже Казахстана через наших знаменитых боксеров – экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и обладательницу некоторых чемпионских поясов Фирузу Шарипову.

Добавим, что связь Казахстана с Голливудом не ограничивается одними нашими спортсменами. Например, каскадеров из группы Nomad Stunts давно рады видеть на проектах HBO, Netflix, Disney и других. На днях они встретились с дочерью Брюса Ли.

Зато зрители в Китае остались без финальной серии. Как писали российские СМИ, виной всему разногласия США и Китая по торговым вопросам.

"Игра престолов" выходила на HBO с апреля 2011 года. Литературной основой сериала стал цикл книг "Песнь льда и пламени" писателя Джорджа Мартина. В мае стало известно, что более миллиона фанатов шоу потребовали переснять восьмой сезон саги. В то же время пятая серия последнего сезона побила рекорд сериала и была признана самым просматриваемым эпизодом.

Еще одна обсуждаемая история с шестым сезоном российской версии телевизионного конкурса "Голос.Дети" на Первом канале подошла к концу. 24 мая состоялся специальный выпуск, в котором был объявлен новый победитель проекта после скандала с накруткой голосов в финале проекта в пользу дочери известной российской певицы Алсу, чем заинтересовался даже международный владелец лицензии этого проекта.

Конкурс "Мисс Казахстан-2019" завершился 2 мая. На этой неделе победительница Мадина Батык из Павлодара откровенно рассказала соотечественникам, чего стоил ей титул главной красавицы страны, как она училась в школе и насколько естественна ее красота. В декабре Мадине предстоит участие в конкурсе Мисс мира-2019, пожелаем девушке удачи и плодотворной подготовки!

Впрочем, некоторые истории в мире культуры и спорта только начинаются. Например, подготовка к новому сезону в зимних видах спорта. Стал известен состав сборной Казахстана по фристайлу-могулу на новый сезон 2019/20. В этом эффектном и захватывающем виде спорта казахстанская команда является одной из лучших в мире, в ее составе чемпионка мира и бронзовый призер Олимпиады, призер Кубка мира и обладатели наград зимних Универсиад.

А сборная страны по греко-римской борьбе ведет усиленную подготовку к домашнему чемпионату мира, где будут разыграны первые лицензии на летние Олимпийские игры в Токио-2020. На проходящем в Алматы Мемориале Болата Турлыханова тренерский штаб надеется получить ответы на многие вопросы.

Триатлонисты также намерены побороться за олимпийские лицензии. Мы специально съездили на Капшагай, где проходил чемпионат страны по этому виду спорта, чтобы увидеть своими глазами, чем красив триатлон и почему им занимаются только самые "железные» люди.

Для боксера Бейбута Шуменова, единственного казахстанца в чемпионском списке WBA, наступила пора обменять титул регулярного чемпиона мира на статус чемпиона в отпуске. Суперчемпионом мира WBA в этом весе является россиянин Денис Лебедев, Арсен Гуламирян является так называемым "золотым" чемпионом и по списку стоит третьим после Лебедева и Шуменова.

Постепенно становится понятно, останется ли любительский бокс в программе Олимпийских игр. На состоявшемся заседании Исполкома МОК рекомендовано отстранить Международную ассоциацию бокса AIBA от организации олимпийского турнира, но не лишать миллионы спортсменов шанса стать олимпийскими чемпионами по боксу.

Еще одной хорошей новостью можно назвать тот факт, что впервые в Казахстане пройдет самостоятельное международное соревнование по фигурному катанию.

Тем временем, стало известно, почему Тимати нельзя потерять казахстанскую певицу Наzиму.

Да, тема любви так или иначе присутствует во всем, что мы делаем, не только в мире культуры и спорта. Но только искусство способно полноценно раскрыть эту тему. Поэтому такие красивые истории любви, как "Аладдин", популярны до сих пор, и выход фильма спустя 27 лет после премьеры одноименного мультфильма стал настоящим событием не только в Казахстане, но и во всем мире.

Альберт Ахметов

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