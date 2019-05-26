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Бомба на водокачке. Подозреваемого в телефонном терроризме задержали в Алматинской области

Подозреваемый - 42-летний житель области.

Фото : Pixabay26 мая 2019, 14:26

Сегодня, 26 мая в полицию поступило телефонное сообщение о взрывном устройстве, заложенном якобы на водокачке близ села Жалгамыс Талгарского района, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматинской области.

Выехавшие к месту происшествия полицейские оцепили сельский объект и проверили его с участием саперов и применением специально обученных на поиск взрывчатки служебно-розыскных собак.

- Каких-либо взрывных устройств на объекте не обнаружено. Телефонный звонок оказался ложным. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий звонивший в полицию мужчина был установлен и задержан. Сейчас по факту ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство, расследование которого поручено сотрудникам Талгарской районной полиции. Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции дополнили, что в качестве подозреваемого лица задержан 42-летний житель этого же села, осуществивший звонок в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, связанное с телефонным терроризмом.


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