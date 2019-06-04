Нетрезвый житель столицы пытался прыгнуть с балкона четвертого этажа

Стражи порядка, рискуя своей жизнью, спасли мужчину от суицида.

34-летний житель Нур-Султана в состоянии алкогольного опьянения пытался сброситься с балкона 4-го этажа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

2 июня сотрудники Управления полиции района "Байконур" Багдаулет Сламбек и Жаксылык Елюбаев во время обхода административного участка по улице Таха – Хусейна услышав крики людей о том, что неизвестный мужчина хочет спрыгнуть с балкона 4 этажа, и незамедлительно бросились на помощь.

Один из очевидцев в это время позвонил на 102. В этот момент недалеко от места происшествия патрулировал наряд полиции Талас-111 в составе Мухаметкали Калдыбекова и Каята Пшембая, которые, приехав на вызов, так же помогли спасать мужчину.

Стражи порядка, рискуя своей жизнью, спасли мужчину от суицида.

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