Трижды судимый пытался угнать внедорожник в Алматы

Сейчас проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Сотрудники полиции Алматы задержали рецидивиста при попытке угона дорогого внедорожника, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Ранее трижды судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления гражданин 1992 года рождения задержан с поличным за рулем "свежеугнанного" авто марки "Toyota Land Cruiser 200". Его сыщики вычислили в результате оперативных мероприятий, - отметили в ДП.

Задержание производилось около 03:25 часов в районе микрорайона "Тастак".

- Установлено, что злоумышленник забрался в паркинг жилого комплекса, путем подбора ключей проник в чужое авто, завел и выехал как на собственном транспорте. Уже при задержании с поличным подозреваемый дал признательные показания и подтвердил, что автомобиль он угнал. Зарегистрировано досудебное расследование по ст.200 УК РК. На данный момент проводятся следственные действия, а также проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям, - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

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