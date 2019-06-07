Нестандартное фотографическое обследование полуострова Мангышлак провел алматинец

Этот цикл является частью более масштабного проекта.

Историк и критик современного искусства, переводчик, эссеист, фотограф Андрей Фоменко представил результаты своих двух экспедиций по полуострову Мангышлак и отдельным участкам вдоль западного чинка (обрыва) плато Устюрт, передает Zakon.kz.

В путешествие он взял с собой аналоговые камеры Pentax ME и Pentax ME Super Se. Первая модель производилась в конце 1970-х, вторая — в первой половине и середине 1980-х годов), на узкую (35 мм) негативную пленку, с последующей ручной серебряно-желатиновой печатью позитивных изображений.

Все, что ему удалось снять в ходе в ходе двух экспедиций по полуострову Мангышлак и отдельным участкам вдоль западного чинка (обрыва) плато Устюрт в традиционной технике аналоговой фотографии, Фоменко представил на выставке в Алматы.

- Вдаваться в причины моего увлечения этим конкретным регионом вряд ли необходимо: изображения говорят сами за себя. Или, скорее, через них говорят объекты. В этом и состоит привлекательность фотографии: человек („художник“) играет в ней вспомогательную роль, третью по значимости после предмета и технологии съемки. Можно, конечно, оспорить эту точку зрения, сославшись на человеческое происхождение самой фотографической техники. Пусть объективность фотографии — иллюзия, но эта иллюзия обладает неотразимой силой внушения: с помощью фотоаппарата ты будто присваиваешь предмет, сколь бы велик он ни был, уносишь его с собой, упакованный в крошечный прямоугольник негатива, - рассказал Фоменко.

Этот цикл является частью более масштабного проекта, который, по словам автора, заключается в "фотографическом обследовании" территории, простирающейся от Каспийского моря на западе до Южной Сибири на востоке, — исторической области, известной как Туркестан.⠀

Андрей Фоменко родился в 1971 году, является историком и критиком современного искусства, переводчиком, эссеистом и фотографом. Он- автор книг "Архаисты, они же новаторы" (2007), "Монтаж, фактография, эпос" (2007), "Советский фотоавангард и концепция производственно-утилитарного искусства" (2011; государственная премия "Инновация"), а также ряда статей, посвященных советскому и интернациональному авангарду, фотографии и ее взаимоотношениям с миром искусства, художественной сцене Казахстана и Средней Азии, кинематографу и другим темам.

Альберт Ахметов

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