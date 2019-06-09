Мы сможем выступить еще лучше - тренер Головкина
Всегда здорово побеждать нокаутом, добавил он.
Фото : Youtube9 июня 2019, 10:49
Тренер казахстанского боксера, экс-чемпиона мира Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс прокомментировал бой своего подопечного с канадцем Стивом Роллсом, передает Zakon.kz.
- Всегда здорово побеждать нокаутом. Мне понравилось то, что я увидел в ринге, но мы сможем выступить еще лучше, когда у нас будет больше времени в тренировочном лагере. Однако мы движемся в правильном направлении, — передает слова Бэнкса Boxingscene.com.
Ранее оценку бою дал промоутер Роллса и менеджер мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, который как раз и отобрал у Головкина титулы в бою в сентябре 2018 года.
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