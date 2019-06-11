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Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой в октагон

Конор Макгрегор предложил свои услуги по проведению дуэли.

Фото : Коллаж Zakon.kz11 июня 2019, 01:22

Поп-певец Джастин Бибер захотел побороться с голливудским актером Томом Крузом. О своем желании артист сообщил в Twitter в понедельник, 10 июня.

Бибер вызвал Круза на бой в октагон.

- Том, если ты не примешь этот вызов — значит, испугался, и никогда от этого не отмоешься, - написал певец.

Артист предложил президенту UFC Дэйне Уайту провести бой. На пост Бибера отреагировал ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, предложивший свои услуги по проведению дуэли.

- Если Том Круз достаточно мужик, чтобы принять этот вызов, то McGregor Sports and Entertainment все устроит. Хватит ли у Круза духа на то, чтобы драться, как он делает это в фильмах? — написал Макгрегор. В следующем твите он вызвал на бой актера Марка Уолберга.

В мае Бибер заявил, что американский рэпер Эминем "не понимает" новое поколение рэпа.

Источник: Lenta.ru


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