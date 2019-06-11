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Ким Кардашьян впервые показала младшего сына всему миру

Он появился на свет 9 мая с помощью суррогатной матери.

Фото : Instagram/kimkardashian11 июня 2019, 17:43

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу «Танцы со звёздами » и «Семейство Кардашян» Ким Кардашьян впервые выложила фото своего ребенка всему миру, передает Zakon.kz.

Сына 38-летней звезды реалити-шоу и 42-летнего продюсера и исполнителя Канье Уэста зовут Псалм Уэст. Он появился на свет 9 мая с помощью суррогатной матери. Сама Ким писала о сыне, что он точная копия их младшей дочери Чикаго.

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Psalm Ye

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Июн 2019 в 10:17 PDT

Также в семье Кардашьян и Уэстп растут две дочки Норт и Чикаго, которым 5 лет и годик, и трехлетний сын Сейнта.


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