Ким Кардашьян впервые показала младшего сына всему миру

Он появился на свет 9 мая с помощью суррогатной матери.

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Участница седьмого сезона реалити-шоу «Танцы со звёздами » и «Семейство Кардашян» Ким Кардашьян впервые выложила фото своего ребенка всему миру, передает Zakon.kz.

Сына 38-летней звезды реалити-шоу и 42-летнего продюсера и исполнителя Канье Уэста зовут Псалм Уэст. Он появился на свет 9 мая с помощью суррогатной матери. Сама Ким писала о сыне, что он точная копия их младшей дочери Чикаго.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Psalm Ye Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 10 Июн 2019 в 10:17 PDT

Также в семье Кардашьян и Уэстп растут две дочки Норт и Чикаго, которым 5 лет и годик, и трехлетний сын Сейнта.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!