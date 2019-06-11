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Солистка группы "Винтаж" страдает раздвоением личности

Анне Плетневой выдали официальное заключение.

Фото : пресс-служба группы11 июня 2019, 18:15

Солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева страдает диссоциативным расстройством идентичности. Об этом сообщает StarHit.

В опубликованной изданием справке говорится, что артистка не несет ответственности за неадекватные и даже незаконные действия, которые может совершить в ходе своих концертов. Заверенный директором медицинского центра психологии и наркологии документ является бессрочным, не требует обновления и дополнительного подтверждения.

Неизвестно, как давно Плетневой поставили подобный диагноз. Утверждается, что команда певицы заранее предупреждает организаторов концертов о ее заболевании, а к договору с площадкой для выступления прилагает копию медицинской справки.

Осенью 2018 года Плетнева попала в больницу. Позднее она рассказала, что доктора обнаружили у нее бактерии легионеллы, способные провоцировать легочные заболевания. До госпитализации артистка неделю страдала от удушающих приступов кашля и принимала таблетки в увеличенных дозах, чтобы иметь возможность петь.


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