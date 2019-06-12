Люди в черном. Интернэшнл: Сотри его из memorу

Обзор на четвертый фильм популярной франшизы.

На киноэкраны выходит четвертая часть франшизы о спецагентах- людях в черном, представляющая собой своеобразное продолжение истории без номера. Несмотря на то, что мы привыкли ассоциировать людей в черном с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонс (агентов Джей и Кей), в новом фильме о них не будет ни слова. Хорошо ли это или плохо, выяснил корреспондент Zakon.kz, уже посмотрев фильм на предпоказе в Алматы.

Предыстория

Первый фильм о людях в черном вышел в 1997 году. Историю, основанную на одноименном комиксе, доверили режиссеру Барри Зонненфельду, (известного по работе "Семейке Адамс").

Люди в черном – тайная организация, стоящая на страже покоя и безопасности Земли. Ее агенты защищают человечество от нападения различных отбросов из разных уголков вселенной и стирают память неугодным свидетелям. Также важно добиться от инопланетян исполнения галактических законов и не допустить при этом межпланетных конфликтов. В самой первой части отбор в состав агентов прошел обычный полицейский (Уилл Смит). Он же записал к фильму песню Men In Black, которая стала хитом во всем мире. Роль его умудренного опытом напарника исполнил обладатель премии "Оскар" Томми Ли Джонс ("Беглец"). Главную женскую роль исполнила тогда Линда Фиорентино ("Догма").

Сюжет четвертой части

По сюжету фильма "Люди в черном. Интернэшнл", одна девочка встретила пришельцев и агентов в своем детстве, после чего сумела сохранить воспоминания. С тех пор она одержима идеей найти Людей в черном. Однако встреча может оказаться не такой радостной, как она надеется – в ряды агентов затесался шпион, а планете угрожает враждебный Рой.

Режиссерское кресло на этот раз занял Феликс Гэри Грей, снявший "Форсаж 8" и "Ограбление по-итальянски", а главные роли – агентов М и Эйч, сыграли Тесса Томпсон (многие ее помнят по фильму "Тор. Рагнарек" в роли Валькирии) и Крис Хемсфорт (его мы помним по роли Тора в последних нескольких фильмах о "Мстителях").

Фильм "Люди в черном. Интернэшнл" представляет собой новую главу в уже существующей серии, франшизе, не потерявшей свою популярность даже спустя 20 лет с момента старта. Зрителю как будто стерли память – в картине не акцентируют внимание на событиях прошлых частей, не знакомят зрителя с миром и его правилами.

"Химия"

Удачно подобраны актеры. В милую Тессу Томпсон, агента М, невозможно не влюбиться- умницу, красавицу, "сильную и независимую". Тем более, что здесь она играет хорошую девочку, пусть и такую целеустремленную и дерзкую.

Ну а Крис Хемсфорт блестяще отыграл типичного глуповатого альфа-самца Агента Эйч, который позволяет себе спать на работе, опаздывать, но при этом выкручиваться из любой ситуации благодаря харизме и природному дару быть лидером. Важно, что парочка сумела перестроиться, и люди в черном в их исполнении были именно людьми в черном, а не Тором и Валькирией.

Безусловно, если сравнивать нынешний фильм с тремя предыдущими историями, то агенты М и Эйч решают все гораздо проще, чем их предшественники. Авторы фильма не стали "грузить" зрителя деталями. Например, агент М является настолько хитрой девушкой, что получив позывной, сразу же приступает к работе без подготовки и тренировок, хотя тот же герой Уилла Смита в 1997-м проходил это.

Итог

Но это все детали. Главная проблема картины заключается в немного затянувшейся вводной части и немного рваной концовке. Она наступает слишком быстро, так, что зритель не успевает опомниться. В целом, картина получилась несколько облегченной- и агенты уже не те, раз забыли стереть память будущему агенту М в детстве, да и сама секретная служба, оказывается, не такая защищенная и секретная, раз ее смогла найти обычная девушка. Многое преувеличено, что-то, наоборот, недосказано, экшн здесь не такой завораживающий, как в том же "Форсаже" или "Мстителях". Но из плюсов можно отметить непринужденность повествования, веселые ситуации, возникающие по ходу фильма, и это как раз то, ради чего мы все идем в кино на вечерний сеанс после тяжелого трудового дня, чтобы увидеть легкую историю и, возможно, не вспомнить ее уже через несколько дней.

Альберт Ахметов

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