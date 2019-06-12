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Столкновение автомобилей в Актау попало на видео

В приемный покой областной больницы были доставлены два человека.

Фото : YouTube12 июня 2019, 18:00

11 июня два автомобиля "ВАЗ 2114" белого и черного цветов, столкнулись в 17 мкр. города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения. Одна из машин на большой скорости врезается в другую.

В полиции области сообщили, что по данному ДТП назначена автотехническая экспертиза для определения виновного в происшествии. По результатам экспертизы будут составлены протоколы и переданы в административный суд для принятия административного решения.

В управлении здравоохранения Мангистауской области сказали, что в приемный покой областной больницы были доставлены два человека.

- Один из них находится в отделении нейрохирургии, второй – в отделении травматологии с закрытым переломом седалищной кости, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения.


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