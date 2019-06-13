Межрайонный экономический суд Алматы временно эвакуирован

Люди до сих пор ожидают окончания всех мероприятий на улице

Все находившиеся в специализированном межрайонном экономическом суде Алматы люди эвакуированы, передает Zakon.kz с места ЧП.

По словам сотрудников суда, на пульт 102 поступило сообщение о том, что в здании суда якобы заложена бомба. Полицейские и специалисты службы спасения проводят осмотр здания, всех находившихся в нем эвакуировали около 11:50, люди до сих пор ожидают окончания всех мероприятий на улице.

Альберт Ахметов

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