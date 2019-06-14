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Замруководителя Управления занятости Алматы приговорена к штрафу

Она незаконно выдавала разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и организацию незаконной миграции.

Фото : newstracker.ru14 июня 2019, 12:40

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя Управления занятости и социальных программ Алматы Г. Абуевой по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Как отмечается, она незаконно выдавала разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и организацию незаконной миграции в группе лиц по предварительному сговору с А. Захановым, С. Карасевым и М. Дюсенбинова.

7 июня суд №2 Медеуского района приговорил Абуеву к штрафу в размере 3,3 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Соучастники преступления – признаны виновными в совершении организации незаконной миграции и осуждены: Заханов А. к 1 году 22 дням ограничения свободы; Карасев С. и Дюсенбинов М. к штрафам в размере 680 тыс. тенге.

Осужденным разъяснено, что в случае неуплаты штрафа за тяжкие преступления наказание будет заменено на лишение свободы.


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