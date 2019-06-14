Учительница из Балхаша обманным путем присвоила более миллиона тенге

Проводится досудебное расследование.

Учительница из Карагандинской области, представляясь сотрудником Минобразования, промышляла мошенничеством, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы

По информации ведомства, а протяжении длительного время учительница общеобразовательной школы города Балхаш выманивала у жителей Алматы денежные средства, заверяя, что работает в Министерстве образования Республики Казахстан и поможет получить образовательные гранты в регионах страны.

- Установлено, что педагог мошенническим путем присвоила более одного миллиона тенге у доверчивых граждан, которые, как оказалось, попались на ее удочку. В социальной сети подозреваемая М., 1976 г.р., нашла человека, которому говорила, может оказать содействие в получении образовательного гранта в короткие сроки, так как сама работает в Министерстве образования Республики Казахстан. Тот самый человек путем "сарафанного радио" среди знакомых распространил информацию о возможностях новой знакомой. Потерпевшие связывались с ней по номеру телефона, она рассказывала им убедительные истории о возможностях получения образовательного гранта на выгодных условиях. Конечно, не бесплатно. Затребованные суммы потенциальные жертвы отправляли ей на банковскую карту. Но обещаний она не выполняла и скрывалась от обманутых людей. Подозреваемой совершено 10 эпизодов мошенничества в отношении жителей города Алматы, проверяется ее причастность к преступлениям на территории других регионов страны, - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

В отношении подозреваемой М., проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

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