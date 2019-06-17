Бывший солист группы "Джокеры" презентовал дебютный сольный сингл

Случилось это после нескольких лет творческого затишья.

Финалист теле-шоу "Хочу к Меладзе", экс-солист группы "Джокеры" Фариз Мамедов презентовал клип на дебютный сольный сингл "Просто скажи", передает Zakon.kz.

Случилось это после нескольких лет творческого затишья.

Лирическая композиция, авторами которой стали украинский композитор Валентин Воедило и сам исполнитель стала одним из основных саундтреков к вышедшей на большие экраны комедии "Дневник Безумной женщины", главные роли в которой сыграли популярные вайнеры и инста-блогеры СНГ.

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