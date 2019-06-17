Аскар Мамин обратился к новым министрам

Премьер-министр отметил многолетний опыт работы Султанова на руководящих должностях.

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин представил нового министра культуры и спорта РК Актоты Раимкулову, а также руководителей вновь образованных министерств торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, экологии, геологии и природных ресурсов — Магзума Мирзагалиева, сообщает пресс-служба главы правительства.

Глава правительства поблагодарил Арыстанбека Мухамедиулы за внесенный вклад в развитие культуры, спорта, сферы туризма.

- Арыстанбек Мухамедиулы – руководитель с большим опытом. Занимая должность министра на протяжении пяти лет, он проделал значительную работу по решению актуальных вопросов отрасли, — сказал Аскар Мамин.

В свою очередь, Мухамедиулы выразил благодарность Первому Президенту РК – Елбасы Нурсултану Назарбаеву и главе государства Касым-Жомарту Токаеву за оказанное доверие и поддержку в реализации госпрограмм развития туристской отрасли, культуры и спорта.

В ходе представления коллективу Министерства культуры и спорта РК нового руководителя Аскар Мамин отметил высокую компетенцию Актоты Раимкуловой в данной сфере и пожелал успехов в достижении стоящих перед ведомством целей. Раимкулова в структуре Министерства культуры и спорта работает порядка 6 лет, с октября 2016 года занимала должность вице-министра.

На встрече с коллективом нового министерства торговли и интеграции РК Аскар Мамин отметил многолетний опыт работы Султанова на руководящих должностях.

- У Султанова имеется необходимый опыт для организации работы нового государственного органа и качественного выполнения поставленных задач, — отметил Мамин.

Премьер-министр РК выразил уверенность, что Султанов оправдает высокое доверие главы государства и обеспечит качественное выполнение важных задач, поставленных перед новым Министерством.

Представляя министра экологии, геологии и природных ресурсов представил Магзума Мирзагалиева, премьер-министр РК Аскар Мамин отметил его квалификацию и опыт работы.

- Президент доверил вам возглавить важное направление и организовать работу нового государственного органа, — сказал премьер-министр РК Аскар Мамин, поручив в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы и приступить к работе.

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