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250 человек эвакуировали из торгового центра в Петропавловске

В одном из кафе произошло короткое замыкание.

Фото : pkzsk.info17 июня 2019, 18:50

В понедельник, 17 июня, в кафе торгового центра "Cити молл" в Петропавловске произошло короткое замыкание, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.info.

В 15:43 на телефон "101" поступила информация о коротком замыкании в кафе "Chicken", расположенном на 3 этаже торгового центра. Первые пожарные машины прибыли на объект в 15:48. В связи с тем, что короткое замыкание не повлекло за собой распространение огня, в 15:51 выезду был дан отбой.

Для проведения проверки электроснабжения торгового центра было принято решение о временной эвакуации персонала и посетителей объекта. Из здания торгового центра вывели 250 человек, в том числе 70 детей.


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