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Лидеру Megadeth диагностировали рак горла

Об этом рассказал сам Мастейн.

Фото : официальный сайт группы Megadeth18 июня 2019, 01:12

Гитарист и вокалист американской группы Megadeth Дэвид Мастейн сообщил, что у него диагностировано онкологическое заболевание горла, пишет РИА Новости.

"У меня диагностирован рак горла… Я тесно работаю с врачами, и мы уже наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% шансов оказаться успешным", - говорится в заявлении 58-летнего музыканта на сайте группы.

Отмечается, что в связи с его болезнью группа будет вынуждена отменить почти все выступления в 2019 году.

Megadeth была сформирована в 1983 году Мастейном и Дэвидом Эллефсоном после того, как Мастейн был уволен из группы Metallica. Коллектив прекращал существование с 2002 по 2004 годы. С момента образования группа выпустила пять платиновых и семь золотых альбомов, а также восемь раз была номинирована на премию "Грэмми" как лучший хэви-метал-коллектив. Megadeth входит в "большую четвёрку" трэш-метала вместе с группами Metallica, Anthrax и Slayer. Группа стала одним из самых коммерчески успешных трэш-метал-коллективов, продав более 50 миллионов альбомов.


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