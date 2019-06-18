Как обойтись без шпаргалок на экзаменах - совет министра

Нужно хорошо выспаться, несколько абстрагироваться от того, что вас ожидает экзамен.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов считает, что использование разного рода подсказок, шпаргалок на экзаменах отвлекает учащихся, передает корреспондент Zakon.kz.

- Я хотел бы обратиться и к абитуриентам, и к родителям, ЕНТ - это очень важный экзамен, но, тем не менее, это достаточно рутинный процесс, на кону стоит очень многое. Но самое главное, не переживать. Вы уже подготовились, большинство из вас прошли через тестирование, в школе вам давали необходимые знания, поэтому нужно хорошо выспаться, несколько абстрагироваться от того, что вас ожидает экзамен, - порекомендовал он.

В то же время министр высказался о шпаргалках на ЕНТ.

- Когда человек берет с собой шпаргалку, либо мобильный телефон или другие устройства, в первую очередь он отвлекается.

Прежде он думает, как это пронести и у него концентрируется внимание на другом, второй вопрос - как это достать и использовать, чтобы тебя не увидели. Это тоже стресс. И это никогда не помогало сконцентрироваться.

- Я считаю, что надо довериться самому себе, подготовиться, прочитать. Готовиться не по тестам, а по программному материалу, это очень важно. Я по своему опыту знаю, что готовиться по тестам - это проигрышный вариант, - поделился Аймагамбетов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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