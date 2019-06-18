Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На берегу реки в Алматинской области устроили скотомогильник

Теперь местные жители гадают, кто мог выбросить трупы животных у водоема.

Фото : Український інтерес18 июня 2019, 22:58

Жители Алматинской области боятся эпидемии. На берегу реки Усек нашли разбросанные кости и шкуры животных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Люди заявляют, что большую часть останков уже смыло водой. Взбудораженные сельчане тут же вызвали ветврачей и чиновников.

Помимо костей, сельчане также обнаружили в зарослях шкуры крупного рогатого скота. Теперь местные жители гадают, кто мог выбросить трупы животных у водоема. Сама же река является излюбленным местом отдыха. Но после случившегося многие на время решили отказаться от посещения водоема. Мусор районные чиновники собрали и уже вывезли на полигон. А специалисты взяли пробы воды.

– Хочу отметить, что рядом с рекой официально нет скотомогильника. Они определены по всей территории области и в установленных местах. А данные останки животных – сейчас выясняется, чьи они были, и кто бросил их. На данный момент никакой угрозы для населения нет, потому что все останки были собраны, - говорит пресс-секретарь акимата Алматинской области Галымурат Жукел.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты