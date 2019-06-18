На берегу реки в Алматинской области устроили скотомогильник

Теперь местные жители гадают, кто мог выбросить трупы животных у водоема.

Жители Алматинской области боятся эпидемии. На берегу реки Усек нашли разбросанные кости и шкуры животных, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Люди заявляют, что большую часть останков уже смыло водой. Взбудораженные сельчане тут же вызвали ветврачей и чиновников.

Помимо костей, сельчане также обнаружили в зарослях шкуры крупного рогатого скота. Теперь местные жители гадают, кто мог выбросить трупы животных у водоема. Сама же река является излюбленным местом отдыха. Но после случившегося многие на время решили отказаться от посещения водоема. Мусор районные чиновники собрали и уже вывезли на полигон. А специалисты взяли пробы воды.

– Хочу отметить, что рядом с рекой официально нет скотомогильника. Они определены по всей территории области и в установленных местах. А данные останки животных – сейчас выясняется, чьи они были, и кто бросил их. На данный момент никакой угрозы для населения нет, потому что все останки были собраны, - говорит пресс-секретарь акимата Алматинской области Галымурат Жукел.

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