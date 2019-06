Бывший КВН-щик Сангаджи Тарбаев всерьез заинтересовался Казахстаном

Есть задумки в будущем сделать полный метр, возможно, мы поговорим с казахстанскими кинопроизводителями и сделаем коллаборацию, сказал он.

Знакомый миллионам жителей постсоветских стран по российской КВН-команде РУДН Сангаджи Тарбаев намерен развивать проекты в Казахстане. Он бывал здесь и ранее, но в этот раз он здесь, кажется, надолго, передает Zakon.kz.

Телеведущий, капитан команды КВН "Сборная РУДН", чемпион Высшей лиги КВН-2006, генеральный продюсер "Yellow, Black and White" (2008—2012), продюсер промоутерской компании "Fight Nights Global", генеральный директор "My Way Productions", член Общественной палаты РФ (2014—2017), член Общественной палаты города Москвы, председатель Совета "Всемирной Ассоциации выпускников высших учебных заведений", наполовину казах (мама Сангаджи – казашка, папа – калмык). Это все о нем.

Сангаджи Тарбаев из самого узнаваемого КВН-щика 2000-х превратился в весьма занятого продюсера и общественного деятеля.

- КВН для меня закончился очень давно, с тех пор жизнь, конечно, поменялась. Я занимаюсь медиа-бизнесом, всего не расскажешь. КВН, хоть и остался в прошлом, оказался для меня тем трамплином, который помог мне оказаться там, где я сейчас, - сказал Сангаджи Тарбаев на премьере фильма "Я здесь" в Алматы.

Несмотря на то, что Сангаджи Тарбаев родом из Калмыкии, о Казахстане он никогда не забывал - приезжал с гастролями, всегда тепло отзывался о нашей стране. Вот и сейчас он успел побыть наблюдателем на выборах Президента Казахстана, а теперь дебютирует как актер в казахстано-российском детективном фильме "Я здесь".

- Есть задумки в будущем сделать полный метр, возможно, мы поговорим с казахстанскими кинопроизводителями и сделаем коллаборацию, - сказал он.

Сыгравший самого себя в фильме "Я здесь" Тарбаев объясняет свое появление в детективном фильме следующим образом:

- Моя очень хорошая подруга Светлана Петрищук попросила меня помочь, сыграть самого себя в картине, где она является автором сценария и режиссером. У меня было свободное время, я прилетел. Для меня большое значение имеет личный фактор. Я много в своей жизни проектов отклонил, так как не считаю себя актером. Но в этом случае сработало то, что сценаристы и режиссеры проекта – близкие мне люди, и сценарий оказался интересным. Плюс ко всему съемки проходили в Казахстане, а это место для меня родное, уютное, - отметил он.

Съемки проходили в столице Казахстана этой зимой. Действие кинокартины переносит зрителей в один из столичных отелей, где накануне свадьбы пропадает главный участник торжества – невеста. Стандартная на первый взгляд ситуация, которая, по мнению следователя, могла возникнуть из-за предсвадебного мандража, превращается в серьезную проблему, нарушая покой постояльцев отеля в ночное время суток.

Персонажей детективной истории талантливо воплотили в жизнь казахстанские актеры театра и кино Азиз Бейшеналиев, Чингиз Капин, Айсулу Азимбаева, Мурат Бисенбин, Газрет Ержанов, Анастасия Тарасова, Антон Дукравец, Михаил Токарев, Наталья Долматова, Айнур Бермухамбетова и другие.

В съемочную группу вошли профессионалы своего дела – оператор-постановщик Матвей Шестаков, композитор Кирилл Соболев, а также художник-постановщик Руслан Оспанов, создавший мистическую обстановку в гостинице.

- Мне было интересно, легко, команда профессиональная даже по меркам России, все снималось быстро, по графику, мне понравилось . Это детектив, он всегда интересен, неважно, где происходит действие. Главное, чтобы были неожиданные повороты, все получили удовольствие от развязки. Если этот детектив и этот фильм выполняет эти требования, значит, он хороший. Мне не стыдно, что я снялся в этом фильме. Сценарий читал до съемок, меня он заинтересовал, - отметил Сангаджи.

"Я здесь" - далеко не классическая история, которая могла бы перекликаться с сюжетом знакомых книг Агаты Кристи или Дарьи Донцовой. Она скорее напоминает фильмы наподобие картины "Великолепная афера" с Николасом Кейджем.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!