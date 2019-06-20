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Девушку сбили на перекрестке в Алматы

Очевидцы сообщили, что девушка пыталась перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора

Фото : Pixabay20 июня 2019, 07:32

Наезд произошел в Алатауском районе Алматы - на пересечении улицы вдоль Большого Алматинского канала и улицы Утемисулы, сообщает Sputnik Казахстан.

Со слов очевидцев и водителя, автомашина Nissan Maxima двигалась по улице вдоль БАКа в восточном направлении. И на пересечении с Утемисулы на проезжую часть на запрещающий знак светофора выбежала девушка.

Водитель не успел среагировать и на полном ходу сбил ее, автомобиль остановился примерно через 20-30 метров.

В результате наезда девушку, которая находилась в тяжелом состоянии и без сознания, госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты для детального выяснения обстоятельств наезда.


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