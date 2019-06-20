Подросток оказался в реанимации после ДТП в Актобе

За пять месяцев текущего года в Актюбинской области с участием детей произошло 84 ДТП, где погибло трое и пострадало 93.

В Актобе в результате ДТП несовершеннолетний пешеход попал в реанимацию, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс службу Департамента полиции Актюбинской области.

19 июня водитель автомашины Toyota Corolla двигаясь по проспекту Абулхаир хана допустил наезд на 14-летнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги, вне пешеходного перехода.

В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован в реанимационное отделение ОДКБ.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч.2 УК РК Нарушение ПДД РК.

За пять месяцев текущего года в области с участием детей произошло 84 ДТП, где погибло трое и пострадало 93.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что причина самых тяжких ДТП – ходьба детей по проезжей части в направлении, попутном движению транспорта. Ходьба по краю проезжей части дороги в один ряд допускается при отсутствии пешеходной дорожки, тротуара, обочины, но не вдоль, а только навстречу транспорту, чтобы водители могли видеть пешехода, а пешеход – вовремя заметить опасность.

Родители должны объяснять детям, что без сопровождения взрослых дети не должны выходить на проезжую часть дороги с интенсивным движением транспорта. Нельзя перебегать дорогу перед движущимся транспортом. Переходить дорогу можно лишь в тех местах, где есть светофор или пешеходная дорожка.

Попадание ребенка в ДТП – всегда трагедия, даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы, сильное психологическое потрясение может остаться на всю жизнь.

Поэтому родители должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев и аварий и уметь предотвращать их.

Помните, что очень важен личный пример поведения родителей на улице, на дороге, в транспорте.

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