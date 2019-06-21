Полицейские задержали двоих наркодилеров в Алматинской области
Один из задержанных 64-летний пенсионер.
Фото : pikabu.ru21 июня 2019, 00:32
В Алматинской области полицейские задержали мужчину прямо в поле при заготовке марихуаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.
У подозреваемого изъяли крупную партию конопли – три большие сумки, которые потянули на 56 килограммов.
Другой задержанный - 64-летний пенсионер. Наркотическое растение он выращивал в собственном саду.
На лицо все признаки культивированного растения: кусты расположены аккуратно в ряд, некоторые в горшочках, тщательно политые, говорят полицейские.
Всего стражи порядка насчитали 50 кустов.
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