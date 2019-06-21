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Полицейские задержали двоих наркодилеров в Алматинской области

Один из задержанных 64-летний пенсионер.

Фото : pikabu.ru21 июня 2019, 00:32

В Алматинской области полицейские задержали мужчину прямо в поле при заготовке марихуаны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

У подозреваемого изъяли крупную партию конопли – три большие сумки, которые потянули на 56 килограммов.

Другой задержанный - 64-летний пенсионер. Наркотическое растение он выращивал в собственном саду.

На лицо все признаки культивированного растения: кусты расположены аккуратно в ряд, некоторые в горшочках, тщательно политые, говорят полицейские.

Всего стражи порядка насчитали 50 кустов.


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