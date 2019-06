Школьники погибли в ДТП в Индии

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибло 43 человека, передает Life.

По данным издания, ещё около 30 человек получили ранения.

В момент аварии в автобусе было не менее 73 человек, хотя это транспортное средство было рассчитано только на 42 пассажира. Многие жертвы - школьники и учащиеся колледжей, которые возвращались после занятий в свои деревни.

Как отмечает газета Hindustan Times, число жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция начала расследовать инцидент. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Very sad news.

At least 33 people have died and 37 injured after a bus fell into a gorge in Himachal Pradesh's Kullu district.

I wish a speedy recovery of the injured, and pray for d souls of those who have lost their lives@ur99 @Guru_Burman @shubham_jain999 @hussain_imtiyaz pic.twitter.com/TIM4pb3gtd