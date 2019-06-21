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Школьники погибли в ДТП в Индии

В момент аварии в автобусе было не менее 73 человек.

Фото : Twitter21 июня 2019, 08:58

В штате Химачал-Прадеш на севере Индии автобус сорвался в ущелье, в результате чего погибло 43 человека, передает Life.

По данным издания, ещё около 30 человек получили ранения.

В момент аварии в автобусе было не менее 73 человек, хотя это транспортное средство было рассчитано только на 42 пассажира. Многие жертвы - школьники и учащиеся колледжей, которые возвращались после занятий в свои деревни.

Как отмечает газета Hindustan Times, число жертв может увеличиться, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция начала расследовать инцидент. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Свои соболезнования в связи с произошедшим выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.


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