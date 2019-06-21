Ликвидатор аварии в Чернобыле покончил с собой

Нагашибай Жусупов страдал после ликвидации аварии в Чернобыле сильными головными болями.

В субботу, 15 июня, выпрыгнул с пятого этажа ликвидатор аварии в Чернобыле Нагашибай Жусупов. Мужчина скончался. Нагашибай Жусупов страдал после ликвидации аварии в Чернобыле сильными головными болями. Журналист газеты "Актобе Таймс" обратилась к председателю ОО "Инвалиды Чернобыля Актюбинской области" Бакитжану Сатову, передает Zakon.kz.

Сатов рассказал о погибшем:

- Я был с ним знаком и слышал о самоубийстве. Нагашибай был одним из первых солдат запаса, кто по призыву военкомата отправился на ликвидацию аварии в Чернобыле, работал на самом опасном четвёртом блоке. В 1997 году ему выделили комнату в общежитии. Он жил там с женой и маленькими детьми. Когда дети подросли, встал в очередь на расширение жилплощади. Он просил забрать у него комнатку в общежитии и предоставить квартиру. Больше 10 лет он стоял в очереди. Потом выяснилось, что его оттуда "убрали". Он судился, чтобы восстановиться в очереди на квартиру. Последний раз я видел его, он сожалел, что так и не может добиться расширения. Я считаю, что он спрыгнул с высоты от отчаяния, так как много лет не мог получить жилье. Сейчас в области живет 244 ликвидатора аварии в Чернобыле, все мы инвалиды. Когда-то нас было больше 2 тысячи человек. Около 20 ликвидаторов до сих пор стоят в очереди на жилье. Я буду поднимать вопрос перед акиматом, чтобы вдова Нагашибая все-таки получила квартиру.

Чуть больше месяца назад Нагашибай Жусупов давал интервью "Актобе Таймс".

- Нам никто не говорил, зачем нас призывают, - вспоминал тогда ликвидатор аварии год отправки в Чернобыль. - Я работал в то время трактористом. После Чернобыля здоровье сильно пошатнулось. Я же еще служил на Семипалатинском полигоне. Бывает, иду по улице и вдруг упаду. Хорошо, что жена рядом.

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