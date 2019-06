В Филадельфии на 150-летнем НПЗ произошел взрыв

На юге Филадельфии произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions. В результате возник пожар, сообщает РБК со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу по местному времени. Телеканал также опубликовал кадры с места происшествия.

#BREAKING: Viewer captures the explosion that turned into a 3-alarm fiery blaze as it was happening at the refinery on Passyunk Ave



????:@1nicetownbean pic.twitter.com/SV2TmYKlzf