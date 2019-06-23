В Таразе женщину насмерть придавило упавшей стеной рынка

Несчастный случай на территории, прилегающей к рынку, произошел во время очистки мусора на будущей строительной площадке.

В Таразе, на площади Жамбыла, упавшая стена бывшего рынка "Шахристан" насмерть придавила женщину, передает МИА "Казинформ".

Расположенный рядом с историко-археологическим парком "Древний Тараз" рынок "Шахристан", открытый в июне 2006 года, был закрыт в связи с реконструкцией.

По принятому градостроительным советом плану бывший рынок должен стать еще одним историко-музейным комплексом под тем же названием "Шахристан". В этом году начались работы по сносу зданий бывшего рынка и подготовке к строительству комплекса.

Несчастный случай на территории, прилегающей к рынку, произошел во время очистки мусора на будущей строительной площадке. Проходившая мимо женщина попала под завал.

- При погрузке мусора погрузчиком под давлением массы инертного материала стена была разрушена, - пояснили в акимате города Тараза. - Стоит отметить, что стены ограждения бывшего рынка сделаны качественно из кирпича, поэтому на период строительства стена была оставлена как ограждение строительной площадки, после завершения строительных работ ее должны были снести. В настоящее время родственникам погибшей была оказана необходимая помощь. На сегодняшний день по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По результатам расследования в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

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