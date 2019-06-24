Взрывы в Арыси: 15 человек госпитализированы, у двоих огнестрельные ранения

На 17.00 в городе Арысь после взрыва работают 48 бригад скорой помощи, два вертолета в полной боевой готовности.

Председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Биржан Оспанов отчитался о ситуации в Туркестанской области после взрывов боеприпасов, сообщает Zakon.kz.

На 17.00 в городе Арысь после взрыва работают 48 бригад скорой помощи, два вертолета в полной боевой готовности.

- На данный момент 23 человека сами обратились в больницы, 48 доставлены в клиники Шымкента и Ордабасы. Госпитализированы 15 человек, из них двое с огнестрельными ранениями. Двое детей доставлены в областную детскую больницу, - отметил Биржан Оспанов.

В общей сложности в Шымкенте задействовано 28 бригад скорой помощи, один вертолет и два вертолета в Алматинском представительстве.

Также готовы 18 бригад скорой помощи в близлежащих областях и четыре мультидисциплинарные команды в Алматы и Таразе готовы выехать в любой момент.

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