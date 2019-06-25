Глава государства совершил объезд города Арысь

Президент поручил не сбавлять темп и оперативно делать все необходимое.

В ходе объезда города Касым-Жомарт Токаев осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президенту Казахстана было доложено о ходе эвакуационных работ, ликвидации очагов взрывов и возгорания.

Глава государства выразил благодарность работникам органов внутренних дел, местных исполнительных органов, Министерства обороны и военнослужащим. Касым-Жомарт Токаев, подчеркнув, что в течение всего одного светового дня выполнено очень много работы, поручил не сбавлять темп и оперативно делать все необходимое.

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