Данные о погибших не окончательны - МВД

На сегодня официально известно лишь о двух погибших после взрыва на складе с боеприпасами.

Данные о количестве погибших после взрыва в городе Арысь могут быть изменены после разминирования. Об этом в кулуарах правительства сообщил заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Вы видели в том числе в ютубе, что войсковая часть находилась на месте постоянной дислокации. При первых взрывах было произведено укрытие личного состава с последующей эвакуацией. Как военнослужащих, так и членов их семей. Что касается двух погибших, мы официально заявляем, что это подтвержденные факты. В дальнейшем, при проведении разминирования и обследования зданий, возможно будет какое-то изменение информации, обстановки, будем сообщать дополнительно, - сообщил Ильин.

Ранее на заседании правительства РК премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил о выделении средств на восстановление города Арысь, добавив, что со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий.

В общей сложности, с учетом информации полученной от управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкента, всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение. Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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