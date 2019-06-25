Представители всех этносов Казахстана объединились помочь жителям Арыси

Ассамблея народа Казахстана оказывает помощь эвакуированным из Арыси.

Этнокультурные центры Шымкента и Туркестанской области организовали штаб для помощи эвакуированным из Арыси людям, передает Zakon.kz.

В оказании помощи людям. эвакуированным из Арыси из-за взрывов на военном складе боеприпасов, сплотились представители всех этнокультурных центров, расположенных в регионе. Помощь начали оказывать сразу же, 24 июня, как только стало известно о ЧП

Славянский этнокультурный центр направил 5 автобусов и 2 грузовика, чтобы быстрее вывезти людей из зоны ЧП .

Корейский этнокультурный центр отправил 5100 литров воды в штаб.

Узбекский этнокультурный центр временно обеспечил жильем и продуктами 30 человек, также приготовили плов на 150 человек и обеспечили продуктами эвакуированных в школе №53 имени Хамзы.

Зиябиддин Мирзаев принял на ночлег 26 человек.

Уйгурский этнокультурный центр обеспечил эвакуационный пункт в микрорайоне Нурсат сухим пайком – 1000 гамбургерами.

Турецкий этнокультурный центр утром направил КАМАЗ, груженный продовольствием и водой, обеспечил продуктами питания, питьевой водой и памперсами находящихся в школе №52, а также направили в штаб 30 коробок огурцов и оказывали помощь нуждающимся в школах №56 и №87.

Татаро-башкирский центр привез в штаб продукты питания. Областная Ассамблея народа РК направила в Арысь автобус для эвакуиации людей, член областного совета Ассамблеи Досболов доставил в один из пунктов эвакуированных (школа №53) около 100 лотков яиц.

В полночь члены молодежного крыла Ассамблеи из Толебийского района доставили в штаб 200 буханок хлеба, из них 100 сразу же направили в центральную мечеть.

Узбекский этнокультурный центра обеспечил 50 людей постельными и спальными принадлежностями.

Корейская семья обеспечила 80 семей горячей едой, которая была доставлена в Ак Мечеть.

С утра 25 июня помощь продолжила поступать.

Жительница Шымкента принесла в штаб Ассамблеи 2 пакета вещей и солений. , кроме того, люди приезжают на своих автомобилях. Оказывая помощь в развозке.

Также узбекский этнокультурный центр готовит дастрахан на 1000 человек, доставили в штаб 1000 лепешек.

Чечено-ингушский центр доставил в штаб порошок, мыло, зубную пасту и щетки.

Иранский этнокультурный центр так же доставили мыло, порошки, туалетную бумагу.

Таджикский областной этнокультурный центр направил в штаб средства личной гигены, председатель Абайского районного турецкого этнокультурного центра разместил несколько семей в дома жителей поселка Кызылжар.

Также этнокультурные центры взяли шефство над местами, где располагаются эвакуированные. А продукты и средства гигиены продолжают поступать.

Вся информация о случившемся ЧП в Арыси здесь.

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