85 млн тенге перечислят алматинские госслужащие жителям Арыси

С 24 июня организована работа "горячей линии" (278-20-83, 278-20-84), где психологами и специалистами ЧС обработано более 100 звонков.

Свой однодневный заработок на поддержку пострадавших в городе Арысь перечислят сотрудники акимата, всех коммунальных предприятий и иных организаций Алматы, передает Zakon.kz.

По предварительной информации, сумма перечисления составит более 85 млн тенге.

По поручению Президента Казахстана выработан ряд мер, том числе при поддержке предпринимателей города. На данный момент осуществляется сбор строительных материалов (кровельный материал с комплектующими, штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочный материал, пиломатериалы, окна, двери, строительный инвентарь и т.п.), а также товаров первой необходимости. В ближайшее время из города поедут первые фуры со стройматериалами.

Коллектив ДЧС совместно со Службой пожаротушения Алматы также приняли решение оказать материальную помощь жителям города Арысь, пострадавшим от взрывов боеприпасов.

1300 Алматинских пожарных и спасателей перечислили однодневную заработную плату в помощь пострадавшим, общая сумма составила 3 млн. 732 тыс. тенге. Средства направлены в адрес Корпоративного фонда социального развития "Туркестан".

Вместе с тем, в ДЧС Алматы с 24 июня организована работа "горячей линии" (278-20-83, 278-20-84), где психологами и специалистами ЧС обработано более 100 звонков. Горожане уточняли, как и куда перечислить финансовые средства, возобновилось ли движение поездов в Туркестанскую область и др.

Принимая во внимание, что в 7 тыс. домах Арыси выбиты окна, частично разрушены фасады и кровля, Акиматом и ДЧС Алматы скоординирован прием необходимых строительных материалов (штукатурные смеси, водоэмульсия, отделочный и кровельный материал, остекление и инструменты)

Все желающие оказать помощь могут обратиться в специально созданный пункт по приему строительных материалов на базе ГКП на ПХВ "Служба спасения города Алматы" по адресу: Алматы пр. Суюнбая, 224.

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