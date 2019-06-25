"КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом в Актобе

Среди пострадавших - трое детей.

ДТП произошло 25 июня на трассе Актобе - Орск, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как сообщили очевидцы аварии, на трассе столкнулись "КамАЗ" и пассажирский автобус №29, который направлялся в поселок Пригородный.

Как сообщили на станции скорой медицинской помощи, один человек погиб на месте, еще 12 человек получили травмы различной тяжести. Среди пострадавших - трое детей.

- Серьезные травмы получили два пассажира. У женщины сотрясение мозга и перелом ребер, у мужчины травмы передней брюшной стенки, остальных после осмотра отпустили домой, - сообщили врачи.

Между тем в ТОО "Автопарк" сообщили, что водитель за рулем автобуса был трезв и являлся одним из опытных работников автопарка.

На месте аварии работают сотрудники полиции и скорой медицинской помощи. Другие подробности ДТП выясняются.

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