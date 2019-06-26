Отказался покидать свое жилище - в эвакуированной Арыси нашли человека

Родные и близкие Мурата Шукирбекова поблагодарили офицеров Нацгвардии Республики Казахстан за их оперативность и чуткое отношение к людям.

В пресс - службу регионального командования "Оңтүстік" Нацгвардии РК обратились близкие родственники жителя города Арысь Мурата Шукирбекова, который из- за своего здоровья (самостоятельно не может передвигаться) остался у себя дома, который находится близко к эпицентру взрывов, передает Zakon.kz.

Получив информацию и оценив сложившуюся ситуацию заместитель командующего региональным командованием ''Оңтүстік'' Национальной гвардии Республики Казахстан по ВиСПР Ниязтай Алкешев немедленно ориентировал офицеров воинской части 6506 майора Армана Утенова и старшего лейтенанта Нурлыбека Досыбая, которые сразу же выехали к указанному адресу.

- Прибыв на место, офицеры нашли хозяина дома Мурата Шукирбекова, у которого в этому времени закончились продукты питания, питьевая вода и сел сотовый телефон! Офицеры Нацгвардии майор А.Утенов и старший лейтенант Н. Досыбай мужчине дали воду, обеспечили продуктами питания, подзарядили его телефон и связались с родными Мурат ага. Следует отметить, что Мурат аға категорически отказался покидать свое жилище, не помогли даже уговоры родных и тогда, офицеры предупредили войсковой наряд части, выполнявщих боевую службу в ближайшем районе, чтобы они присмотрели за ним до утра, когда за ним обещали приехать родственники, - рассказали в пресс-службе командования.

Родные и близкие Мурата Шукирбекова поблагодарили офицеров Нацгвардии Республики Казахстан за их оперативность и чуткое отношение к людям.

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