В Алматинской области юноша спас из горящего дома троих детей

Молодой человек получил резанную травму ноги.

Утром 26 июня 2019 года, проходя мимо жилого дома в селе Карабулак Ескельдинского района, Рыйзабеков Алмас 1994 года рождения, увидел, что горит жилой дом, о чем сразу сообщил в ДЧС Алматинской области на телефонный номер 101, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

До прибытия пожарного подразделения, услышав крики детей, юноша бросился в горящий дом, разбив окна, вынес из пожара троих детей, оставшихся без присмотра взрослых: девочек 2005, 2017 годов рождения и мальчика 2012 года рождения.

По прибытию на место пожарными было установлено, что открытым огнём горит кухня и крыльцо жилого дома. Пожар ликвидирован в течении получаса, общая площадь пожара составила 27 кв.м. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводов.

Во время совершения героического поступка, юноша получил резанную травму ноги и госпитализирован в центральную районную больницу Ескельдинского района. В данный момент угрозы жизни и здоровью героя нет.

​Сотрудниками Отдела по ЧС Ескельдинского района дети были переданы родственникам.

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