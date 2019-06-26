В Алматинской области юноша спас из горящего дома троих детей
Молодой человек получил резанную травму ноги.
Фото : пресс-служба26 июня 2019, 15:27
Утром 26 июня 2019 года, проходя мимо жилого дома в селе Карабулак Ескельдинского района, Рыйзабеков Алмас 1994 года рождения, увидел, что горит жилой дом, о чем сразу сообщил в ДЧС Алматинской области на телефонный номер 101, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
До прибытия пожарного подразделения, услышав крики детей, юноша бросился в горящий дом, разбив окна, вынес из пожара троих детей, оставшихся без присмотра взрослых: девочек 2005, 2017 годов рождения и мальчика 2012 года рождения.
По прибытию на место пожарными было установлено, что открытым огнём горит кухня и крыльцо жилого дома. Пожар ликвидирован в течении получаса, общая площадь пожара составила 27 кв.м. Предварительная причина пожара короткое замыкание электропроводов.
Во время совершения героического поступка, юноша получил резанную травму ноги и госпитализирован в центральную районную больницу Ескельдинского района. В данный момент угрозы жизни и здоровью героя нет.
Сотрудниками Отдела по ЧС Ескельдинского района дети были переданы родственникам.
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